Перемены в отношениях Украины и России могут произойти только в том случае, если они произойдут в Киеве – примирение возможно с «совсем другой Украиной», считает политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Зеленский - это Порошенко, только еще хуже для русских граждан Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Какие-либо перемены в отношениях могут произойти только в том случае, если они произойдут в Киеве, — например, изменится формирующий государство общественный договор. Если навязывание воли агрессивного меньшинства пассивному большинству сменится на попытку договориться разных частей Украины друг с другом, если большинство обретёт своё право голоса, сменится внутренняя политкорректность. Если появятся политики, которые будут открыто заявлять о необходимости учитывать права и интересы той части населения, которая является как бы не вполне государственно патриотичной, потому как предпочитает говорить на русском языке и не очень-то хорошо относится к конфликту с Россией», — сказал Неменский.

Подробнее о будущем российско-украинских отношений читайте в Telegram-канале издания Украина.ру

Именно тогда, когда все это случится, может быть поставлен вопрос о новых тенденциях в российско-украинских отношениях, отмечает он. Однако, политолог признался, что в такое светлое будущее верит с трудом.