Созданием новой коллекции займется фирма Mattel. По словам представителей компании, они решили «переосмыслить Барби» и дать детям возможность разыгрывать еще больше ситуаций и историй, которые они видят в окружающем мире.
Модель куклы Кена с длинными волосами и Барби с протезом буде выпущена в течение 2020 года, а кукла с витилиго (нарушение пигментации кожи — ред.) появится в продаже уже этой весной.
Ранее фирма уже выпускала инклюзивные модели кукол, например, куклу с алопецией (облысение — ред.) По утверждению создателей игрушек, они пытаются уйти от стереотипов и нереалистичных стандартов красоты, которые нередко связывают именно с Барби.