Создатели Барби планируют выпустить новую серию кукол, призванную отразить «нестандартный взгляд на красоту». В нее войдут Барби с кожным заболеванием, протезом, а также длинноволосый Кен. Об этом на днях сообщило британское издание Daily Mail

Созданием новой коллекции займется фирма Mattel. По словам представителей компании, они решили «переосмыслить Барби» и дать детям возможность разыгрывать еще больше ситуаций и историй, которые они видят в окружающем мире.

На западе Украины продавали детские игрушки со свинцом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ранее фирма уже выпускала инклюзивные модели кукол, например, куклу с алопецией (облысение — ред.) По утверждению создателей игрушек, они пытаются уйти от стереотипов и нереалистичных стандартов красоты, которые нередко связывают именно с Барби.