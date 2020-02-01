Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела несколько встреч с олигархами о финансовом и информационном спонсорстве. Первым с ней встретился Игорь Коломойский. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина

В ответ, продолжил Царев, Тимошенко пообещала часть мест в своих списках на местные выборы людям Коломойского, а также согласилась критиковать власть и в своих выступлениях на «1+1» выступила с критическими заявлениями в адрес президента Владимира Зеленского.

Когда Тимошенко встретилась с Виктором Пинчуком (конкурентом Коломойского), он без всяких условий предоставил ей допуск к своим телеканалам.

И когда Коломойский увидел Тимошенко на этих каналах, то сразу понял, что Тимошенко договорилась с Пинчуком, устроил скандал и в итоге отказался искать ей спонсоров, заключил собеседник издания.