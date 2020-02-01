«Коломойский пообещал ей найти такого спонсора, так как сам финансировать ее партию не счел возможным. Также он пообещал медийную поддержку. И мы видим, что Тимошенко уже появилась на телеканале «1+1»», — сказал эксперт.
В ответ, продолжил Царев, Тимошенко пообещала часть мест в своих списках на местные выборы людям Коломойского, а также согласилась критиковать власть и в своих выступлениях на «1+1» выступила с критическими заявлениями в адрес президента Владимира Зеленского.
Когда Тимошенко встретилась с Виктором Пинчуком (конкурентом Коломойского), он без всяких условий предоставил ей допуск к своим телеканалам.
И когда Коломойский увидел Тимошенко на этих каналах, то сразу понял, что Тимошенко договорилась с Пинчуком, устроил скандал и в итоге отказался искать ей спонсоров, заключил собеседник издания.