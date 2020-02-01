Государственный секретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск обсудил на встрече с белорусскими правозащитниками вопросы обеспечения прав человека в республике. Об этом 1 февраля сообщает правозащитный центр «Весна» на своем сайте

В организации заверили, что миллионы белорусов поддерживают демократические реформы в стране. Помпео в свою очередь отметил, что у сторон есть общее понимание проблем, и что он поднимал эти вопросы встрече с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

«Позиция США по поддержке демократии и прав человека в Беларуси остается неизменной», — подчеркнул Помпео.

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Ранее Помпео на встрече с Лукашенко заявил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии. При этом американский дипломат обратил внимание, что в Белоруссии наблюдается значительный прогресс в вопросах демократии.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает это заявление «лукавым сигналом», призванным посеять иллюзии у Минска, что США пересматривают свой подход давления на республику.