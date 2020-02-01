Украина не готова к возобновлению поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. При этом возникает вопрос, нужна ли эта вода крымчанам. Об этом рассказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков 1 февраля в комментарии РИА Новости

Зеленая вода и пена: реку Днепр в Киеве довели до ужасного состояния © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

На Украине, продолжил парламентарий, с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но как только дело доходит до реализации, эти замыслы очень быстро нивелируются.

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«Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода, — сказал Бобков

По его словам, чтобы начать поставку воды, Украине нужно инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала, проходящего по Херсонской области.

Крыму, пояснил политик, также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала: тем более нельзя быть уверенным, что поставки воды будут постоянные при такой нестабильной власти на Украине.

Кроме того, добавил вице-спикер, нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций.