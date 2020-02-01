Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко хочет добиваться проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Для этого она провела ряд встреч с олигархами. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина Игорь Коломойский, продолжил эксперт, был не против этого, так как считает, что новые выборы лишь укрепят и расширят его присутствие во власти.

Кроме того, по его сведениям, Тимошенко встретилась с Виктором Пинчуком, который также не против проведения досрочных выборов, полагая, что его люди возьмут больше голосов на новых выборах.

«Пинчук без всяких условий предоставил допуск Юле к своим телеканалам. Когда Коломойский увидел Тимошенко на канале, он сразу понял, что Юля договорилась с Пинчуком, и «кинул ей предъяву» за это. В итоге отказался искать ей спонсоров», — отметил Царев.

Ну, а Ринат Ахметов, который никогда не становится в оппозицию к власти, с Тимошенко встречаться не хочет, добавил собеседник издания.