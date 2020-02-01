Игорь Коломойский, продолжил эксперт, был не против этого, так как считает, что новые выборы лишь укрепят и расширят его присутствие во власти.
Кроме того, по его сведениям, Тимошенко встретилась с Виктором Пинчуком, который также не против проведения досрочных выборов, полагая, что его люди возьмут больше голосов на новых выборах.
«Пинчук без всяких условий предоставил допуск Юле к своим телеканалам. Когда Коломойский увидел Тимошенко на канале, он сразу понял, что Юля договорилась с Пинчуком, и «кинул ей предъяву» за это. В итоге отказался искать ей спонсоров», — отметил Царев.
Ну, а Ринат Ахметов, который никогда не становится в оппозицию к власти, с Тимошенко встречаться не хочет, добавил собеседник издания.