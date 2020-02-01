С точки зрения белорусского лидера Александра Лукашенко самой обидной для России формой поставок нефти является черное топливо из США, которое будет транспортироваться в республику через прибалтийские порты. Об этом рассказал Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов 1 февраля в интервью сайту «Евразия.Эксперт»

Отказ от режима ультиматумов. Константин Симонов о геополитическом значении «Турецкого потока» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Майк Помпео во время своего визита в Минск заявил, что США готовы обеспечить республику энергоносителями «на 100% по конкурентным ценам».

Поскольку попытки Минска закупать нефть в Норвегии выглядели не очень угрожающе, продолжил эксперт, то Лукашенко пытается нанести России такой имиджевый удар, но у него ничего не выйдет.

«Путин предложил другой вариант, там и в помине нет Белоруссии. Этот вариант сейчас быстро реализуется, и поэтому политическая ценность Лукашенко сейчас для Путина сокращается. В итоге Лукашенко только и остается, что продавать эту историю, что, мол, я уйду на Запад и там останусь окончательно», — пояснил Симонов.

Если Лукашенко дальше будет повышать ставки, это плохо кончится для него во всех смыслах, потому что тогда Россия вообще перестанет выделять какие-то бонусы ему, а США с ним поступят предельно цинично, если такая возможность у них появится, добавил специалист.