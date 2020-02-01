После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, согласно которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
Более того, подчеркнул парламентарий, решение возобновить подачу воды станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти.
«Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей», — сказал Шеремет.
По его мнению, это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами.