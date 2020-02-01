Возобновление подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу выгодно прежде всего украинской стороне, которая сможет не только заработать денег, но и восставить сельскохозяйственные земли в Херсонской области. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет 1 февраля в комментарии РИА Новости

Крым тоже жил в независимом государстве, но русофобией не страдал – политолог © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее в украинских СМИ появилась информация, согласно которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.

Более того, подчеркнул парламентарий, решение возобновить подачу воды станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти.

«Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей», — сказал Шеремет.

По его мнению, это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами.