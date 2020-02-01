Слова Помпео о том, что в Белоруссии наблюдается значительный прогресс в вопросах демократии, продолжил парламентарий, являются «лукавым сигналом», призванным посеять иллюзии у Минска, что США пересматривают свой подход давления на республику.
«Но самое главное, я думаю, что во главе Белоруссии стоят люди, которые понимают цену американским обещаниям. Цену этим обещаниям много раз мог видеть весь мир», — подчеркнул Новиков.
Депутат выразил надежду, что у белорусских властей хватит здравого смысла, чтобы выстраивать внешнюю и внутреннюю политику, зная что представляют собой США и обещания их государственных лидеров.