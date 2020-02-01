Визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск служит примером того, насколько умело Вашингтон решает принципиально важную для себя задачу по блокировке возможных интеграционных процессов на постсоветской территории. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков 1 февраля в комментарии РИА Новости

Галопом по «цеЕвропе»: итоги визита Помпео в Киев. Пустые разговоры, переходящие в паузу © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Но самое главное, я думаю, что во главе Белоруссии стоят люди, которые понимают цену американским обещаниям. Цену этим обещаниям много раз мог видеть весь мир», — подчеркнул Новиков.

Депутат выразил надежду, что у белорусских властей хватит здравого смысла, чтобы выстраивать внешнюю и внутреннюю политику, зная что представляют собой США и обещания их государственных лидеров.