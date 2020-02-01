Учитывая резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России, российскому руководству нужно прекратить с ним все контакты до тех пор, пока он не проведет свою предвыборную кампанию. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Думаю, это было бы эффективно. России не нужно участвовать в избирательной кампании, которую проводит Лукашенко», — подчеркнул Болкунец.

И когда эти выборы закончатся, пояснил политолог, Москва вполне сможет обсуждать российско-белорусские отношения с Лукашенко или с любым другим политиком, который может прийти к нему на смену.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру