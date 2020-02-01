Эксперт в связи с этим напомнил, что когда предыдущий президент Украины Петр Порошенко устроил в своих предвыборных целях керченскую провокацию, российская сторона просто перестала отвечать на его звонки.
«Думаю, это было бы эффективно. России не нужно участвовать в избирательной кампании, которую проводит Лукашенко», — подчеркнул Болкунец.
И когда эти выборы закончатся, пояснил политолог, Москва вполне сможет обсуждать российско-белорусские отношения с Лукашенко или с любым другим политиком, который может прийти к нему на смену.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру