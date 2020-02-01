Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии и уже ведет активный диалог с Вашингтоном по вопросу прав человека для сближения позиций. Об этом заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей, пишет «Интерфакс-Запад» в субботу, 1 февраля

Глава Госдепа Майк Помпео посетил Минск в рамках своего евразийского турне 1 февраля. В столице Белоруссии он встретился с ее президентом Александром Лукашенко.

«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами», — заявил Макей.

Началось. Помпео утверждает, что США готовы продавать Минску нефть по рыночным ценам © Mark Taylor

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Макей обратил внимание и на то, что Беларусь ведет активный диалог с США по вопросу прав человека.

«Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. И мы это делаем», — сказал Макей