«Продолжается обсуждение с учетом напряженности польско-российских отношений. Рассматриваются разные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России», — сказал чиновник.
Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный», куда президент направлялся на траурные мероприятия в Катыни. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.
Некоторые польские комментаторы при этом убеждены, что Россия якобы может быть виновна в этой трагедии, а Варшава постоянно требует от Москвы передать ей обломки Ту-154.
Посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по законам РФ до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.