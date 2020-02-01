Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб бывший глава государства. Об этом 1 февраля заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM

Пока не дошло до санкций. Фестиваль польско-российской ненависти надо остановить © Facebook, Maciej Wiśniowski | Перейти в фотобанк

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный», куда президент направлялся на траурные мероприятия в Катыни. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Некоторые польские комментаторы при этом убеждены, что Россия якобы может быть виновна в этой трагедии, а Варшава постоянно требует от Москвы передать ей обломки Ту-154.

Посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по законам РФ до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.