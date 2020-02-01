Слова экс-министра МИД Украины Павла Климкина о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения в нее России - это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, заявил РИА Новости в субботу, 1 февраля, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

Действия украинской делегации в ПАСЕ может оценить только психиатр - Семченко © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«ПАСЕ — некий рупор для разных мнений, а не личная собственность украинских политиков. Это международная площадка, где встречаются не только единомышленники для решения в том числе конфликтных вопросов. И заявление экс-министра Климкина — это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения», — сказал Бальбек.

Другие подробности читайте в telegram-канале издания Украина.ру.

Украинская делегация в ПАСЕ наравне с остальными обязана выслушивать точку зрения России.

«Соглашаться или не соглашаться — это личное дело, но сегодня в Совете Европы открылось второе дыхание с возвращением туда российской делегации», — отметил Бальбек.