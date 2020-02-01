Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин, заявил, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти», комментируя возвращение России в эту организацию.
«ПАСЕ — некий рупор для разных мнений, а не личная собственность украинских политиков. Это международная площадка, где встречаются не только единомышленники для решения в том числе конфликтных вопросов. И заявление экс-министра Климкина — это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения», — сказал Бальбек.
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Украинская делегация в ПАСЕ наравне с остальными обязана выслушивать точку зрения России.
«Соглашаться или не соглашаться — это личное дело, но сегодня в Совете Европы открылось второе дыхание с возвращением туда российской делегации», — отметил Бальбек.