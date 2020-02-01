В частности, неизвестная женщина дозвонилась до студии и спросила у депутатов, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен (5 тысяч рублей) и оплачивать коммунальные услуги.
Когда парламентарии начали обсуждать варианты решения проблемы, Брагарь отметил, что в таких условиях жить действительно трудно, но надо определить, есть ли у пенсионерки еще какое-то имущество.
Депутат пояснил, что лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Брагарь утверждал, что субсидия должна формироваться в зависимости от финансов человека.
«Если у пенсионерки есть собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и в любой момент спокойно заплатить», — констатировал он.
Это уже не первый случай, когда представители украинской власти выступают со скандальными заявлениями. Ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ее зарплаты в размере 36 тысяч гривен (90 тыс. рублей) в месяц не хватит, чтобы обеспечивать помимо себя еще и ребенка.