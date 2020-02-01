Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги. Об этом он заявил 31 января в эфире телеканала «112 Украина»

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Когда парламентарии начали обсуждать варианты решения проблемы, Брагарь отметил, что в таких условиях жить действительно трудно, но надо определить, есть ли у пенсионерки еще какое-то имущество.

Депутат пояснил, что лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Брагарь утверждал, что субсидия должна формироваться в зависимости от финансов человека.

«Если у пенсионерки есть собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и в любой момент спокойно заплатить», — констатировал он.

Это уже не первый случай, когда представители украинской власти выступают со скандальными заявлениями. Ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ее зарплаты в размере 36 тысяч гривен (90 тыс. рублей) в месяц не хватит, чтобы обеспечивать помимо себя еще и ребенка.