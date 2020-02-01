Расширение Евросоюза после выхода Великобритании выглядит нереалистичным в ближайшее десятилетие. Об этом рассказал депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен в комментарии РИА Новости, опубликованном в субботу, 1 февраля

В пятницу вечером Британия покинула Евросоюз. После Brexit стартует годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

«Дискуссии о расширении Евросоюза уже давно сменились на явный скептицизм, это было уже до Brexit. Во всяком случае, Brexit дал еще один толчок. Поэтому, я думаю, в следующее десятилетие явного расширения не будет… это касается и Украины… другой перспективной может быть и дальнейший процесс распада», — отметил Фризен.

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS | AFP, Justin TALLIS | Перейти в фотобанк telegram-канале издания Украина.ру.

Он уточнил, что отсутствие перспективы расширения связано со структурной проблемой ЕС, которая как раз началась с расширения на Восток.

«С каждой волной принятия новых государств ЕС становился все более разноликим с точки зрения уровня экономического развития. Это привело к тому, что большое число мигрантов из восточно-европейских стран приехали в другие, в том числе, кстати, в Великобританию, Германию, что привело к проблемам в сфере труда, криминальности, с одной стороны, с другой стороны, к перераспределению средств», — рассказал политик.

Фризен предположил, что в результате этого такие страны, как Франция, восточная Германия, «теряли или теряют, а страны, как, например, Польша и другие, выигрывают». Румыния и Болгария не были готовы к вступлению в ЕС по экономическим показателям и «критерию правого государства».

«В Болгарии, например, нехватка высококвалифицированной рабочей силы, которая переезжает в западные страны», — пояснил он.