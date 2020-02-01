«Я, кстати, тоже голосовал за Зеленского. Но если бы завтра состоялись выборы — я бы за него не проголосовал. Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я — много», — подчеркнул эксперт.
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При этом политолог сомневается в скором обвале рейтингов Зеленского, так как для большинства граждан сейчас важны бытовые вопросы вроде услуг ЖКХ, а ситуация в этой области пока остается без изменений.
Но в целом, добавил Погребинский, украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны, как это было с Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.