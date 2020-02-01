После заявлений о том, что СССР наряду с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку части своего электората. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Погребинский описал, что начнется, если иностранные инвесторы не будут платить налоги на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Больше комментариев от Михаила Погребинского читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом политолог сомневается в скором обвале рейтингов Зеленского, так как для большинства граждан сейчас важны бытовые вопросы вроде услуг ЖКХ, а ситуация в этой области пока остается без изменений.

Но в целом, добавил Погребинский, украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны, как это было с Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.