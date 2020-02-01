У Вашингтона есть обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека Минском, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу, 1 февраля, в Минске. Об этом пишет «Интерфакс-Запад»

«Мы работаем над вопросами прав человека, есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать изменения, чтобы права людей были защищены», — приводит слова Помпео агентство.

Госсекретарь добавил, что стороны предпринимают усилия «на политическом и дипломатическом и других уровнях, и вместе работаем над тем, чтобы обеспечить экономическое развитие Белоруссии.

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Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси он направится в Казахстан и Узбекистан.