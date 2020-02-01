Белоруссия готова обеспечить любой формат встреч и переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе, в том числе, с участием Вашингтона. Об этом заявил 1 февраля заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, прибывшего с визитом в Минск

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Макей заверил, что позиция Минска по Украине состоит в том, чтобы сделать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке страны, в частности, предоставив в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров.

По мнению политолога Михаила Демурина, если Минск считает, что без США невозможно урегулировать ни один конфликт, то ему нужно быть готовым к тому, что Вашингтон будет решать судьбу самой Белоруссии.