«Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине, но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот процесс сторон», — сказал дипломат.
Макей заверил, что позиция Минска по Украине состоит в том, чтобы сделать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке страны, в частности, предоставив в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров.
По мнению политолога Михаила Демурина, если Минск считает, что без США невозможно урегулировать ни один конфликт, то ему нужно быть готовым к тому, что Вашингтон будет решать судьбу самой Белоруссии.