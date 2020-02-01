Тем не менее, продолжил эксперт, руководство страны постепенно подогревало националистов и проводило курс на «мягкую» деруссификацию, которая с приходом во властные круги ориентированного на Запад Владимира Макея постепенно становилась жестче.
В частности, по его словам, об этом свидетельствует тот факт, на различных пресс-конференциях и подобных мероприятиях представителям Польши всегда давали много времени, а пророссийские комментаторы позиционировались как маргиналы.
«Они проделывали то же, что и Янукович. Но только Янукович в 2009 году пришел к власти, а Макей — в 2008 стал главой администрации президента. Насколько до Макея они проводили пророссийскую политику, тоже большой вопрос», — констатировал Ищенко.
Политолог добавил, что Россию в отношениях с Белоруссией теоретически устроит даже превращение республики в русофобское государство, но ее не устраивает нынешнее положение вещей, когда Москва обеспечивает Минск ресурсами в обмен на якобы дружественную риторику.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру