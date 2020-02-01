Белоруссия сразу не превратилась в русофобское государство в силу того, что на территории страны нет откровенно националистических регионов по примеру Западной Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» Владимира Макея постепенно становилась жестче.

В частности, по его словам, об этом свидетельствует тот факт, на различных пресс-конференциях и подобных мероприятиях представителям Польши всегда давали много времени, а пророссийские комментаторы позиционировались как маргиналы.

«Они проделывали то же, что и Янукович. Но только Янукович в 2009 году пришел к власти, а Макей — в 2008 стал главой администрации президента. Насколько до Макея они проводили пророссийскую политику, тоже большой вопрос», — констатировал Ищенко.

Политолог добавил, что Россию в отношениях с Белоруссией теоретически устроит даже превращение республики в русофобское государство, но ее не устраивает нынешнее положение вещей, когда Москва обеспечивает Минск ресурсами в обмен на якобы дружественную риторику.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру