Организатором мероприятия выступила Украинская Православная Церковь. На нем должны были представить фильмы из Белоруссии, Грузии, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.
Акция протеста началась с того, что радикалы встретили посетителей у Дома профсоюза, где должен был состояться показ. По сообщениям журналистов, радикалы якобы вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали проукраинскую позицию.
«В ответ сторонники фестиваля настаивали, что кино «вне политики», говорили о «мы же братья» и отрицали факт войны в Украине, пишет издание. Впоследствии организаторы отменили запланированное событие», — говорится в сообщении.
Несмотря на смену власти в Украине, радикально настроенные лица по-прежнему выступают всего, что связано с Россией, и подвергают травле своих сограждан за якобы пророссийские взгляды.
В частности, такой травле подвергался певец Олег Винник за участие представителями творческих профессий из России в акции «Всем мир», участники которой призвали людей к мирному существованию.