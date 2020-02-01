В Днепре группа лиц из числа бывших военных и волонтеров заблокировали проведение фестиваля «Международной киноассамблеи», на котором якобы показывали российские пропагандистские ленты. Об этом сообщает 31 января Информатор

Неменский: «Украинство» - это секта по уничтожению всего русского на Земле © РИА Новости, Владимир Трефилов

Акция протеста началась с того, что радикалы встретили посетителей у Дома профсоюза, где должен был состояться показ. По сообщениям журналистов, радикалы якобы вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали проукраинскую позицию.

«В ответ сторонники фестиваля настаивали, что кино «вне политики», говорили о «мы же братья» и отрицали факт войны в Украине, пишет издание. Впоследствии организаторы отменили запланированное событие», — говорится в сообщении.

Несмотря на смену власти в Украине, радикально настроенные лица по-прежнему выступают всего, что связано с Россией, и подвергают травле своих сограждан за якобы пророссийские взгляды.

В частности, такой травле подвергался певец Олег Винник за участие представителями творческих профессий из России в акции «Всем мир», участники которой призвали людей к мирному существованию.