Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу, 1 февраля, в Минске заявил, что Вашингтон готов поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад»

«Мы намерены и дальше работать для того, чтобы Белоруссия была суверенна и независима. Я понимаю, это то, что вы хотите», — сказал Помпео.

Помпео подтвердил планы назначить посла США в Минск © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

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Помпео — самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Белоруссию в 21-м веке. В 1991 году Белоруссию посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон.

В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств.