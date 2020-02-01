«Мы намерены и дальше работать для того, чтобы Белоруссия была суверенна и независима. Я понимаю, это то, что вы хотите», — сказал Помпео.
Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину.
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Помпео — самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Белоруссию в 21-м веке. В 1991 году Белоруссию посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон.
В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств.