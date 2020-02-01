МВД Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что у Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, было алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ведомства

Финансовые аферы и убийство Шеремета. Новые данные об Авакове и "Азове" © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правоохранители провели проверку, во время которой следственно-оперативным путем и детализацией телефонных звонков было установлено, что предоставленная информация является неправдивой.

«Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко. В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь.