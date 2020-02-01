Стражи порядка уточнили, 13 декабря 2019 года знакомый подозреваемого в эфире одного из телеканалов заявил, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко якобы находился у него в гостях, в городе Ворзель.
Правоохранители провели проверку, во время которой следственно-оперативным путем и детализацией телефонных звонков было установлено, что предоставленная информация является неправдивой.
«Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко. В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь.