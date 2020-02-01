«На самом деле наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время», — сказал Данилов.
При этом он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом под контролем, специалисты регулярно отслеживают информацию о вирусе за рубежом.
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На утро 1 февраля количество больных вирусом увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки — на 2102 случай. От вируса умерло 259 человек.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.