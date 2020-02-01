Если представители пропрезидентской партии «Слуга народа» сделают еще один шаг для узаконивания продажи земели, Украину может ждать свержение власти. Об этом 31 января заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады. Его выступление транслировал телеканал «112 Украина»

Рабинович раскритиковал закон о легализации игорного бизнеса © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Рабинович добавил, что не призывает к насильственному свержению власти, а лишь напоминает, что согласно Конституции именно народ является хозяином страны.

«И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», — подчеркнул депутат.

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По словам нардепа, члены его фракции смогли добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам.

Рабинович предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, реализация этого закона остановилась именно потому, что в сегодняшней своей редакции он не устраивает ни олигархов, ни западное сообщество.