Ранее Яблонский заявил о «безоговорочном праве» Польши на репарации от РФ «за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны». Замминистра добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности.
«Павел, перестаньте шаромыжничать…. Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова», — написала Захарова.
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