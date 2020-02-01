Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о выплате Россией репараций Польше. Свое заявление она опубликовала в Facebook

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