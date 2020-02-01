Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама порекомендовал верующим как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть вспыхнувшую в Китае эпидемию коронавируса. Об этом 1 февраля сообщает фонд «Сохраним Тибет»

Блогер Копысов из Пекина: Во время вспышки коронавируса россияне, украинцы и казахи помогают друг другу © Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

Коронавирус 2019-nCoV вспыхнул в городе Ухань, находящийся в центральной части Китая, в начале 2020 года. Жертвами заболевания в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

Мантра — определенный последовательный набор слов и звуков, произношение которых, по мнению буддистов, оказывает благотворное воздействие на человека. Мантра Тары — одна из самых известных в буддизме.

Она посвящена богине Таре («Спасительнице») одной из главных боддхисаттв в буддизме — существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь этого же состояния.