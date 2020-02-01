«Его Святейшество поделился своей голосовой запись. начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — сказано в сообщении фонда, чьи представители в публикации также приложили ссылку на запись на сайте soundcloud.com.
Коронавирус 2019-nCoV вспыхнул в городе Ухань, находящийся в центральной части Китая, в начале 2020 года. Жертвами заболевания в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
Мантра — определенный последовательный набор слов и звуков, произношение которых, по мнению буддистов, оказывает благотворное воздействие на человека. Мантра Тары — одна из самых известных в буддизме.
Она посвящена богине Таре («Спасительнице») одной из главных боддхисаттв в буддизме — существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь этого же состояния.