Американский писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи, политической рекламы и отсутствия защиты персональных данных. Он сообщил об этом 1 февраля на своей странице в Twitter

Страницу первой леди Украины в Facebook заблокировали из-за «подозрительной активности» © Instagram Елена Зеленская

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Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США, которая признав, что данные 87 миллионов в основном американских пользователей были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.

После этого по линии ряда американских ведомств и конгресса были открыты расследования, связанные с утечкой данных пользователей.

Стивен Кинг, знаменитый писатель, работающий в жанре мистики и драмы. Его книги распродавались в объеме более чем в 350 миллионов экземпляров, а фильмы по его произведениям, в частности «Сияние», «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» были признаны одними из лучших за всю историю кино.