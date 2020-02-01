«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал он.
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Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США, которая признав, что данные 87 миллионов в основном американских пользователей были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.
После этого по линии ряда американских ведомств и конгресса были открыты расследования, связанные с утечкой данных пользователей.
Стивен Кинг, знаменитый писатель, работающий в жанре мистики и драмы. Его книги распродавались в объеме более чем в 350 миллионов экземпляров, а фильмы по его произведениям, в частности «Сияние», «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» были признаны одними из лучших за всю историю кино.