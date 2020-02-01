Корнейчук о бюджетном кризисе: «У власти один выход — опять обвалить курс гривны»
Корнейчук о бюджетном кризисе: «У власти один выход — опять обвалить курс гривны»
© скриншот с видео UKRLIFE.TV
«При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк», — пояснил эксперт.

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Аналитик Европейского инвестиционного центра Вадим Бардась отметил, что в феврале на курсообразование будет влиять замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличения их закупок из-за рубежа, а также сокращение экспорта сельхозпродукции из-за снижения темпов роста.

В то же время, по его мнению, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом к верхнему значению коридора, считает Бардась.

 