В феврале 2020 года будет происходить девальвация гривны, при которой курс национальной валюты превысит 25 гривен за доллар. Об этом рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский 1 февраля в комментарии сайту «Сегодня»

Корнейчук о бюджетном кризисе: «У власти один выход — опять обвалить курс гривны» © скриншот с видео UKRLIFE.TV

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Аналитик Европейского инвестиционного центра Вадим Бардась отметил, что в феврале на курсообразование будет влиять замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличения их закупок из-за рубежа, а также сокращение экспорта сельхозпродукции из-за снижения темпов роста.

В то же время, по его мнению, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом к верхнему значению коридора, считает Бардась.