Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад и назвал возможного заказчика преступления. Об этом он рассказал в интервью ТСН, опубликованном в пятницу, 31 января

Ищенко рассказал, чем руководствовался Шокин, «копая» против сына Байдена © скриншот с видео 24tv.ua

«Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново», — рассказал Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью.

У экс-генпрокурора есть выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике «Рудольфиннерхаус», где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Также он рассказал, что за отравлением, может стоять экс-вице-президент США Джо Байден, сын которого входил в руководство компании Burisma, в отношении которой он вел расследование на посту генпрокурора.

«Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация», — сообщил он.

На данный момент Байден считается одним из основных противников хозяина Белого дома Дональда Трампа на следующих выборах президента США.