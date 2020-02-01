Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он написал в пятницу, 31 января, в Facebook

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции. «Безопасность украинцев по всему миру — задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем», — написал глава правительства. На Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк «Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты», — добавил премьер. Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.