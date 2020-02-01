Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.
«Безопасность украинцев по всему миру — задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем», — написал глава правительства.
По словам Гончарука, Минздрав до 3 февраля должен подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины.
«Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты», — добавил премьер.
Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.