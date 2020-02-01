Соединенное Королевство спустя три с половиной года после референдума ровно в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) вышла из Европейского Союза

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS | AFP, Justin TALLIS | Перейти в фотобанк

С настоящего момента Лондон теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у него больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.

Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь «амбициозного» соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего, в сфере безопасности и разведки.

Параллельно страна будет вести торговые переговоры и со странами, не входящими в ЕС, в том числе с США, также ей предстоит проработать свою новую иммиграционную политику.

Голосование по Brexit состоялось 23.06 2016 года: 51,89% британцев проголосовали за. Против были чуть меньше — 48,11%. Решающим моментом в процедуре выхода стали недавние всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала впечатляющую победу. После этого соглашение с ЕС об условиях выхода Великобритании беспрепятственно прошло все этапы одобрение и вступило в силу.