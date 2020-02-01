В частности, по его мнению, падение рейтинга главы государства произойдет на фоне падения гривны, непомерно дорогих платежек за услуги ЖКХ, гибели самолета в Иране и скандала с отдыхом Зеленского в Омане.
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«Да, Зеленский вернулся быстро, но некрасиво как-то получилось. Руководителя СБУ на месте не было, один помощник был в Мексике, другой во Франции, третий — в Италии. Хочется сказать "Вы что, охренели", — негодует Пальчевский.
К тому же, отметил эксперт, Зеленский утратил свой авторитет в тот момент, когда отказался уволить крайне непопулярного премьера Алексея Гончарука, который к тому же позволил неуважительные высказывания в адрес президента.
Журналист добавил, что сначала люди оправдывали Зеленского, говоря об отсутствии у него опыта, потом питали надежду на то, что Зеленский найдет грамотные кадры, которые улучшат жизнь страны, а теперь понимают, что Зеленский для этого не делает ничего.