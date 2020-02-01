Данные о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет якобы 63%, не соответствуют действительности. На самом же деле он составляет порядка 35% и будет падать дальше. Об этом рассказал журналист и предприниматель Андрей Пальчевский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Зеленский станет «свадебным генералом» при Тимошенко — Пальчевский © скриншот с видео Znaj.ua | скриншот с видео Znaj.ua | Перейти в фотобанк

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«Да, Зеленский вернулся быстро, но некрасиво как-то получилось. Руководителя СБУ на месте не было, один помощник был в Мексике, другой во Франции, третий — в Италии. Хочется сказать "Вы что, охренели", — негодует Пальчевский.

К тому же, отметил эксперт, Зеленский утратил свой авторитет в тот момент, когда отказался уволить крайне непопулярного премьера Алексея Гончарука, который к тому же позволил неуважительные высказывания в адрес президента.

Журналист добавил, что сначала люди оправдывали Зеленского, говоря об отсутствии у него опыта, потом питали надежду на то, что Зеленский найдет грамотные кадры, которые улучшат жизнь страны, а теперь понимают, что Зеленский для этого не делает ничего.