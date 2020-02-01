В частности, продолжил эксперт, их следовало бы потратить на развитие пребывающих в упадке регионов Средней полосы, на смягчение пенсионной реформы, развитие ВПК и ряд социальных программ, прежде всего, демографических.
«Сейчас президент РФ анонсировал изменения в политике предоставления материнского капитала, социальные льготы для классных руководителей, для многодетных семей и так далее», — привел пример Безпалько.
Учитывая, что Минск не признает Крым российским регионом, не признает независимость Абхазии/Южной Осетии, отказывается разместить в Белоруссии военную базу РФ и намеривается провести совместные учения с НАТО, давать такие субсидии просто нет смысла, заключил политолог.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру