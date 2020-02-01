Ресурсы объемом в 100 млрд долларов, которые Россия фактически потратила на поддержание белорусского лидера Александра Лукашенко и его семьи, следовало бы потратить на внутрироссийские нужды. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Сейчас президент РФ анонсировал изменения в политике предоставления материнского капитала, социальные льготы для классных руководителей, для многодетных семей и так далее», — привел пример Безпалько.

Учитывая, что Минск не признает Крым российским регионом, не признает независимость Абхазии/Южной Осетии, отказывается разместить в Белоруссии военную базу РФ и намеривается провести совместные учения с НАТО, давать такие субсидии просто нет смысла, заключил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру