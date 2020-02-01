Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру на днях рассказал, почему мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на усилия власти, по-прежнему занимает свой пост

«Виталик нравится Джулиани, но этого мало»: Ищенко о судьбе мэра Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского на выборах президента и парламентских выборов планировалось быстро перезагрузить все вертикали власти, в том числе местную. Но по ходу реализации власть столкнулась с некоторыми трудностями.

«Во-первых, партия власти в регионах до конца не сформирована. Это касается и Киева, и всей Украины. Второй нюанс, если говорить о самом Киеве, то внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах. <…> Тут еще Кличко попытался активизировать все лоббистские связи, которые он имел, в том числе и иностранные. Можно вспомнить его фотографию с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани», — сказал Якубин.

Он предположил, что в итоге Кличко согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента.

«Там, видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся. К тому же если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив», — объяснил Якубин.

Однако позже Зеленский заявил, что готов подписать отставку главы КГГА.

По мнению эксперта, это говорит о том, что началась новая борьба в окружении президента за Киев. Если говорить о Кличко, то он уже начинает работать над своим собственным киевским проектом, завести в Киевсовет своих депутатов и организовать свое переизбрание на должность мэра.

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