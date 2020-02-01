В частности, продолжил эксперт, Макей проводит определенную работу с белорусской оппозицией и националистами, и западные страны хотели бы, чтобы именно он возглавил страну.
«Лукашенко на Западе никто сегодня не ждет. Но Беларусь от части, конечно, ждут на Западе. И таким человеком является Макей. Его сегодня Лукашенко убрать не может, и он находится на низком старте», — пояснил Болкунец.
Но если Макей все же станет президентом Белоруссии, добавил политолог, он превратится в аналог предыдущего президента Украины Петра Порошенко, а страна максимально будет отстраиваться от России.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру