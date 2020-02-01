Запад видит в качестве преемника президента Белоруссии Александра Лукашенко Владимира Макея, который сегодня занимает должность главы МИД республики. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец 30 января в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Лукашенко на Западе никто сегодня не ждет. Но Беларусь от части, конечно, ждут на Западе. И таким человеком является Макей. Его сегодня Лукашенко убрать не может, и он находится на низком старте», — пояснил Болкунец.

Но если Макей все же станет президентом Белоруссии, добавил политолог, он превратится в аналог предыдущего президента Украины Петра Порошенко, а страна максимально будет отстраиваться от России.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру