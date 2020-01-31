Бизнесмен похвастался в Twitter, что сам написал текст песни и исполнил его. В композиции повторяется фраза Don't doubt your vibe («Не сомневайся в своих эмоциях»), во второй половине трека звучит Because it's true («Потому что это правда»). Миллиардер также опубликовал фотографии из студии звукозаписи.
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Маск является сооснователем компании PayPal, генеральным директором компании SpaceX, а также главным идейным вдохновителем компании Tesla. В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивалось более чем в 22,5 млрд
Несмотря на свою популярность по всему миру, Маск также подвергается критике за постоянную саморекламу, нереалистичность идей, а также дороговизну и недоработку выпускаемой его компаниями продукции.