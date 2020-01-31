Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) разработали новые правила съемок интимных сцен в Голливуде для недопущения сексуальных домогательств. Об этом сообщает 31 января The Independent

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«Координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии», — заявил глава SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Координаторы интимности также будут помогать режиссеру в постановке сцен, чтобы не поставить под угрозу безопасность актера, а также должны будут убедиться в том, что актеры, снимающиеся в сексуальной сцене, чувствуют себя комфортно.