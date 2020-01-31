У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом 31 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник

«Вирус пройдет, а стыд останется» — живущий в Китае блогер Копысов о попытках хайпа на событиях в Китае © Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

Инфицированные коронавирусом 2019-nCoV были выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались, а 171 пациент полностью излечился.

Заболевание способно передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.