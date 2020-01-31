Собеседник издания отметил, что несколько членов кабинного экипажа сразу после прилета обратились к медикам с характерными для заболевания симптомами. В настоящее время бортпроводники госпитализированы, им предстоит пройти серию тестов.
Инфицированные коронавирусом 2019-nCoV были выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались, а 171 пациент полностью излечился.
Заболевание способно передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.