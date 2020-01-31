Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. В рамках того же договора кроме 32 самолетов F-35A польские военные получат логистический и учебный пакеты.
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В состав логистического пакета входит восемь тренажеров, запчасти, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование для текущего наземного обслуживания, а в состав учебного — обучение летчиков и технического персонала.
Ожидается, что ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.
Присутствовавший на церемоний президент Польши Анджей Дуда отметил, что польская армия будет вооружена современнейшими самолетами пятого поколения. Посол США Джорджетта Мосбахер в свою очередь похвалила Варшаву за активную модернизацию армии.
Польский публицист Мачей Вишневский считает, что если Польша будет следовать указаниям США и проводить русофобскую политику, то она рискует повторить ситуацию 1939 года и остаться без союзников.