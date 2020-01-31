Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский 31 января в интервью Radio Zet заявил о якобы «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за ущерб, якобы нанесенный СССР во время Второй мировой войны

Украина.ру на Youtube Бывший узник из Николаева рассказал всю правду о незаконных методах работы СБУ - видео