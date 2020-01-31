По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности. Дипломат также отметил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.
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По мнению политолога Якова Кедми, требования Варшавы к Германии и России о выплате репарации связаны с тем, что у польских властей кончаются западные транши в размере 75 млрд евро, и ради денег она готова представить себя в качестве жертвы якобы агрессии.