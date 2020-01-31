Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что новую LED-подсветку на перилах на Аллее художников недалеко от так называемого «моста Кличко» повредили 11 мужчин. Об этом 31 января он сообщил в Facebook

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По его словам, всего задержали 11 мужчин. Один из них в ту же ночь также напал на человека возле одного из супермаркетов. Действия молодых были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Материалы были переданы правоохранителям. Также Кличко намерен настаивать, чтобы задержанных привлекли к общественным работам в пользу города.