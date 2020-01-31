«Интересный трюк». Якубин рассказал, как Кличко может извлечь выгоду из своей отставки
«Интересный трюк». Якубин рассказал, как Кличко может извлечь выгоду из своей отставки
© Facebook, Алексей Якубин | Перейти в фотобанк
«Хочу поблагодарить столичных правоохранителей, что оперативно отреагировали на обращение городской власти и задержали вандалов, которые в ночь на 29 января повредили LED-подсветку перилах на Аллее художников», — написал Кличко.

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По его словам, всего задержали 11 мужчин. Один из них в ту же ночь также напал на человека возле одного из супермаркетов. Действия молодых были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Материалы были переданы правоохранителям. Также Кличко намерен настаивать, чтобы задержанных привлекли к общественным работам в пользу города.    