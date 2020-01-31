Премьер-министр Украины Алексей Гончарук хочет в течение четырех лет уменьшить количество интернатов на Украине. Об этом 31 января премьер написал в Telegram

Украина.ру на Youtube Бывший узник из Николаева рассказал всю правду о незаконных методах работы СБУ - видео