«Цель нашего правительства — усилить обеспечение жильем деток-сирот и детей, лишенных родительской опеки.. В течение 4 лет нужно вдвое уменьшить количество интернатов в Украине и количество детей в них. Это реалистичный план», — написал Гончарук.
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Премьер напомнил, что на содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд грн (около 30 млрд рублей). На ребенка в среднем получается около 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей).