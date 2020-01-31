Президент Украины Владимир Зеленский из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету министров Украины для усиления мер по недопущению проникновения китайского коронавируса и распространения заболевания на Украине. Об этом 31 января сообщается на сайте Офиса президента

Коронавирус дошел до России: что нужно знать о новой эпидемии из Китая? © Скриншот из видео Украина.ру

Зеленский заявил, что ситуация с распространением вируса контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.