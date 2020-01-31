«Глава государства отметил, что ситуация с распространением вируса контролируемая и постоянно пребывает в поле его внимания. В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера», — говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что ситуация с распространением вируса контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.