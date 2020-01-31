Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения из-за вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров для усиления мер по недопущению проникновения заболевания на Украину. Об этом 31 января сообщается на сайте Офиса президента

Украина.ру на Youtube Бывший узник из Николаева рассказал всю правду о незаконных методах работы СБУ - видео