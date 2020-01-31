«Глава государства отметил, что ситуация с распространением вируса контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что привлечены все необходимые ресурсы, а власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, а внутри страны проводятся профилактические мероприятия.
О вспышке заболеваемости неизвестным ранее вирусом китайские власти сообщили в декабре 2019 года. К текущему моменту количество заболевших превысило 9,6 тысячи человек, 213 из них скончались.
По последним данным, 2019-nCoV — гибрид двух вирусов, один из которых поражает летучих мышей, а другой — змей. Первые случаи заболевания были зафиксированы на оптовом рынке в городе Ухань, где нелегально продавали мясо диких животных, в том числе змей.
Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии провела исследование, согласно которому вирус возник примерно два года назад.
Сначала змеи заразились коронавирусом летучих мышей, а потом в организме пресмыкающихся два вируса обменялись участками ДНК, в результате чего на свет появился штамм, названный впоследствии 2019-nCoV.