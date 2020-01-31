Записи скандальной прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука монтировались на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, которая выходит на одном из наиболее рейтинговых телеканалов. Об этом 31 января сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники в силовых ведомствах

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что результатов расследования случая с прослушкой пока нет, несмотря на то, что 31 января истек срок, в который президент Владимир Зеленский требовал установить причастных.

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«ZN.UA известно от источников в обоих силовых ведомствах, что окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ —программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского», — говорится в публикации.

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Ранее в сети появились аудиозаписи, на которых человек, чей голос похож на голос Гончарука, критикует президента Украины Владимира Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

После инцидента премьер заявил, что подал в отставку, однако Зеленский выступил против этого, а также поручил силовикам в двухнедельный срок выяснить причастных к прослушке.