В приграничных торговых центрах Литвы стоимость товаров, которые произведены в Латвии, также ниже.
«Продукты питания, топливо, бытовые товары, сантехника, другие вещи для ремонта и дома. Тут все дешевле», — уверяет журналистов встреченная жительница.
Росту торгового оборота радуется рада приграничного почтового отделения Йонишкис Вилма Паулаускине, сообщается в материале.
«В Латвии почтовые посылки в два с половиной раза дороже, поэтому латвийцы охотно используют услуги литовской почты. И ездят к нам 2-3 раза в неделю. Доход нашей почты вырос на 300 процентов», — говорит начальница почтового отделения.