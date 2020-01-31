Литовцы переезжают за дешевыми товарами в Польшу, а латвийцы - в Литву, об этом сообщает агентство Sputnik-Латвия в пятницу, 31 октября

В приграничных торговых центрах Литвы стоимость товаров, которые произведены в Латвии, также ниже.

«Продукты питания, топливо, бытовые товары, сантехника, другие вещи для ремонта и дома. Тут все дешевле», — уверяет журналистов встреченная жительница.

Эксперт объяснил, чем закончится затея с латвийским нефтяным терминалом для Минска © sc-olvia.com

«В Латвии почтовые посылки в два с половиной раза дороже, поэтому латвийцы охотно используют услуги литовской почты. И ездят к нам 2-3 раза в неделю. Доход нашей почты вырос на 300 процентов», — говорит начальница почтового отделения.