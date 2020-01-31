Более того, продолжил эксперт, в белорусские СМИ представляют Россию как страну с огромным уровнем преступности, нищетой, разбитыми дорогами и олигархами, которой Белоруссия вроде как пытается помочь.
При этом, пояснил политолог, Минск говорит об этой «помощи» в том смысле, что белорусская сторона, преодолев свою брезгливость, вынуждена покупать нефть у этих самых олигархов, чтобы хоть как-то помочь ее гражданам.
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«Если так хорошо с Европой, идите на Украину, идите в Польшу, идите в Литву. В общем идите в ту самую Речь Посполитую, которую вы уже почти создали», — негодует Суздальцев.
Но даже если Россия будет поставлять Республике Беларусь газ задаром, подчеркнул политолог, обычные белорусы все равно будут переплачивать за него так, как если бы они жили в странах Евросоюзе, поэтому Москве нужно полностью пересматривать свою политику.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру