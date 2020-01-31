Несмотря на все разговоры о превосходстве Белоруссии над Россией, Минск все равно требует от нее поставок энергоносителей по низким ценам и другие преференции. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев 30 января на пресс-конференции в Москве

Украинское досье. Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит дилемму Януковича — онлайн © Скриншот из видео Украина.ру

При этом, пояснил политолог, Минск говорит об этой «помощи» в том смысле, что белорусская сторона, преодолев свою брезгливость, вынуждена покупать нефть у этих самых олигархов, чтобы хоть как-то помочь ее гражданам.

Больше новостей о проблемах в белорусско-российских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Если так хорошо с Европой, идите на Украину, идите в Польшу, идите в Литву. В общем идите в ту самую Речь Посполитую, которую вы уже почти создали», — негодует Суздальцев.

Но даже если Россия будет поставлять Республике Беларусь газ задаром, подчеркнул политолог, обычные белорусы все равно будут переплачивать за него так, как если бы они жили в странах Евросоюзе, поэтому Москве нужно полностью пересматривать свою политику.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру