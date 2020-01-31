«Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу», — заявил Криклий.
Он также отметил, что следующим с молотка уйдет Одесский порт — там участников конкурса должны заинтересовать пассажирский терминал и гостиница.
Кроме того, при поддержке Всемирного банка Министерство инфраструктуры работает над проектом концессионных дорог — «Львов — Стрый», «Львов — Тернополь», а также концессионных проектов в аэропортах Львова, Запорожья, Тернополя и Ченовцов.
Также министерство планирует сдать в концессию несколько вокзалов.
Ранее сообщалось, что швейцарско-грузинская компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского порта и инвестирует в него около 300 миллионов гривен.