Следующий концессионный конкурс запланирован в морском порту Черноморск, за ним возьмут в концессию порты Мариуполя, Бердянска и Одессы. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 31 января

«Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу», — заявил Криклий.

Швейцарско-грузинский консорциум инвестирует 300 млн гривен в Херсонский порт — Гончарук © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Кроме того, при поддержке Всемирного банка Министерство инфраструктуры работает над проектом концессионных дорог — «Львов — Стрый», «Львов — Тернополь», а также концессионных проектов в аэропортах Львова, Запорожья, Тернополя и Ченовцов.

Также министерство планирует сдать в концессию несколько вокзалов.

Ранее сообщалось, что швейцарско-грузинская компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского порта и инвестирует в него около 300 миллионов гривен.