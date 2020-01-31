Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана. Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, пишет РБК-Украина в пятницу 31 января

Прокуроров по делу Кернеса не будут привлекать к ответственности © пресс-служба НАБУ

Апелляционный суд 31 января жалобу прокуратуры удовлетворил, сообщает агентство. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть его сначала в суде первой инстанции.

Дело Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

Луценко в ярости: Генпрократура открыла дело против судьи, оправдавшего Кернеса © Facebook/Генеральна прокуратура України

«Грубое нарушение закона, а именно неявка стороны обвинения, прокуроров, потерпевших и их представителей семь раз на судебные прения, суд признает как отказ от обвинения, а поэтому уголовное дело подлежит прекращению», — сказал председательствующий судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Мэра и его охрану обвиняли в похищении и избиении участников «евромайдана» в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Градоначальник отвергал все обвинения в свой адрес, что подтверждалось свидетельскими показаниями.

В частности, 18 июня на суде Виктория Грецкая-Миргородская дала показания, по которым ее бывший муж, депутат Антон Геращенкосфабриковал дело об избиении Кернесом Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

По словам Грецкой-Миргородской, в действительности Кернес не избивал Ряполова и Кутянина, а за свои показания против харьковского мэра они долгое время получали деньги лично от Антона Геращенко.

Средства были взяты из семейного бюджета, подчеркивала экс-супруга депутата. После выступления на суде бывшая жена депутата опасается мести супруга.